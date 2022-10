Karate, Pasquale Caterina si qualifica per la finale nazionale degli assoluti

Un terzo posto preziosissimo, che vale anche l'accesso alla finale nazionale. Pasquale Caterina, karateka coratina della Life club, ha centrato l'obiettivo nel corso della fase regionale di qualificazione ai campionati italiani assoluti di karate che si è tenuta domenica al PalaPentassuglia di Brindisi.L'atleta allenato dal maestroha gareggiato nella specialità del kumite (combattimento) nella fascia di peso -94 kg assicurandosi la medaglia di bronzo nella competizione e il pass per la manifestazione tricolore targata Fijlkam, che si svolgerà a Torino dal 18 al 20 novembre.«Le finali nazionali rappresentano sempre un banco di prova impegnativo per tutti gli atleti, in quanto vi partecipano i migliori karateki italiani, molti dei quali appartenenti ai gruppi sportivi militari» ha sottolineato Gravina. «Ancor più della medaglia, l'obiettivo fondamentale resta consentire ai nostri ragazzi di vivere il numero maggiore possibile di esperienze sportive affinchè possano anche nella vita di tutti i giorni provare a superare e affrontare qualsiasi tipo di ostacolo» ha concluso, rimarcando l'ottimo risultato conquistato da