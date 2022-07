Sara Tedone e Alessandra Campana, atlete della Life Club Corato, hanno conseguito il grado di cintura nera 1 Dan di karate al termine delle sessioni di esame che si sono tenute domenica 3 luglio al palasport di Noicattaro sotto l'egida del comitato regionale pugliese Fijlkam. Una bella soddisfazione per la società coratina guidata dal: «È un importante risultato che arriva dopo un lungo percorso caratterizzato da impegno e sacrificio, dentro e fuori la palestra» ha spiegato il responsabile tecnico riferendosi a ciò che attende: «Per un karateka è semplicemente il punto di partenza per cominciare a conoscere nella realtà la disciplina nei suoi aspetti più salienti. Il bello inizia adesso, con l'obiettivo di portarsi su livelli sempre più alti di conoscenza, verso un nuovo percorso fatto di maggiore responsabilità, impegno, consapevolezza dei propri mezzi e la messa in atto di tutti quei principi e valori che l'arte marziale stessa trasmette a tutti coloro che si avvicinano a questa bellissima disciplina».