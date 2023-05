Karate, medaglie per gli atleti Fiore e Caterina nella Fase Regionale

Nella specialità Kumite (combattimento), per la società Life Club di Corato, guidata dal Maestro Ignazio Gravina, hanno gareggiato gli atleti Fiore Savino e Caterina Pasquale che rispettivamente, dopo una serie di incontri hanno conquistato il gradino più alto del podio nella categoria 75 Kg e una medaglia di bronzo in quella dei 94 Kg.

Entrambi, attraverso i risultati ottenuti, hanno conquistato il lasciapassare per i Campionati Italiani Assoluti che avranno luogo a Roma dal 2 al 4 Giugno.

«I Campionati Italiani Assoluti - spiega il maestro Gravina - rappresentano l'evento più impegnativo e rappresentativo per tutti gli atleti, in quanto gareggiano i migliori karateki, come ad esempio quelli della nazionale italiana. Questo, per i nostri giovani rappresenta un valido motivo di crescita e consapevolezza delle proprie capacità»

Organizzata dal Comitato regionale della Fijlkam, si è svolta ieri presso il Palafiom di Taranto, la Fase Regionale valida per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto di Karate.