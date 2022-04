Cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nel girone C della seconda fase. Il Corato ha conquistato la vittoria del gruppo C del campionato regionale Under 17 (ex Allievi). Il successo per 2-0 ai danni del Molfetta ha consentito al team neroverde guidato dal tecnico Antonio Strippoli di staccare il pass per la fase regionale, che qualificherà al tabellone nazionale ad eliminazione diretta. Lo staff dt Strippoli è composto anche da Francesco Della Valle, Giuseppe Lagrasta e Renato Maldera.Il gruppo, composto da ragazzi cresciuti nelle scuole calcio Virtus Corato e Gran Football Corato, aveva vinto anche la prima fase nel girone B della Bat con 28 punti, frutto di nove successi e un solo pareggio.