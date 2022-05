La fase regionale del Trofeo Coni 2022 di ciclismo, riservata ai Giovanissimi, si è tenuta domenica a Martina Franca con la partecipazione di dieci formazioni di staffetta mista secondo quanto previsto nel programma della manifestazione: almeno una ragazza ed almeno un ragazzo di 10 anni nel quartetto.La formula rende possibile, come di consueto, comporre squadre con tesserati di diverse società e il successo, in questo caso, se l'è aggiudicato la compagine composta da due portacolori del(la ruvesee il coratino), un corridore del Team Bike Revolution Palo () e il bitontinodella Scuola di ciclismo "Franco Ballerini" Bari.Le gare del Team relay di ciclismo del Trofeo Coni si svolgeranno dal 29 settembre al 2 ottobre in Toscana, nella Valdichiana senese. La rappresentativa pugliese farà senza dubbio la sua parte in un contesto nazionale di spessore.