Michele Scaringella saluta Manfredonia: per lui ritorno al Barletta

«Sebbene sia stata una breve esperienza, non posso fare a meno che ringraziarvi. Grazie Manfredonia». Con queste poche righe e alcune foto della sua esperienza dauna, l'attaccante coratino Michele Scaringella saluta la sua ormai ex squadra, in cui ha militato per alcuni mesi. Nella sua breve esperienza con i delfini solo sette presenze e una rete (su rigore) nella sconfitta casalinga contro il Gravina.Scaringella così torna a Barletta (che nel frattempo sta stradominando il campionato di Eccellenza) dove ha timbrato quattro volte il cartellino e ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi della città della disfida.Nel valzer dei bomber, dovrebbe salutare Barletta Santiago De Sagastizabal, destinazione Heraclea o Bisceglie.Per Michele Scaringella dunque un gradito ritorno, in una piazza in cui "Aquilone" potrà tornare a volare alto.