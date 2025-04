La NMC espugna il PalaPoli di Molfetta

CLEAN UP PALLACANESTRO MOLFETTA - NUOVA MATTEOTTI CORATO 54 - 63

Quarta vittoria consecutiva per lache si aggiudica meritatamente il posticipo del terzultimo turno di campionato, battendo lacon il risultato di 54-63 al termine di un match sempre in controllo: tuttavia, a causa dei successi casalinghi di Fasano e Francavilla, i biancoblu devono dire addio alla corsa playoff.Coachsi affida dal primo minuto a. Dall'altra parte coachsceglie per il suo starting fiveAvvio di gara all'insegna dell'equilibrio con nessuna delle due squadre in grado di imporre il proprio gioco. Il gioco da tre punti messo a segno daregala il momentaneo +3 per Molfetta (9-6), ma la NMC confeziona un parziale di 8-0 grazie alla premiata ditta albiceleste(9-14). Il primo quarto si chiude sul 14-17 con la tripla diche consente ai padroni di casa di accorciare le distanze.La bomba diin apertura di secondo quarto regala il +6 alla NMC (14-20). Poi èa salire in cattedra: prima la palla rubata ae il conseguente canestro in contropiede, poi la conclusione vincente dai 6,75 che incrementa il vantaggio per gli ospiti (17-25). Molfetta si scuote dopo un avvio shock e mette a referto un miniparziale di 7-2: in particolare i due punti diportano i biancorossi ad un solo punto di distanza da Corato (26-27). Nel finale di quarto, la tripla die il canestro didanno alla NMC due possessi pieni di vantaggio: si va all'intervallo lungo sul 28-34.All'uscita dagli spogliatoi, Delmas si prende la scena e mette a bersaglio due bombe di fila che valgono la parità a quota 36. Corato non si scompone dall'inizio veemente di terzo quarto da parte di Molfetta e, grazie ad una difesa strabiliante e ad una fase offensiva che con pazienza trova sempre la soluzione migliore, confeziona un clamoroso break di 13-0: in particolare le triple diregalano alla NMC la doppia cifra di vantaggio (36-49). Il terzo quarto si chiude sul 39-49 con la conclusione da tre punti messa a segno daNel quarto periodo la NMC non ha alcuna intenzione di fermarsi e incrementa il suo vantaggio addirittura sul +15 (39-54). La Clean Up è dura a morire e butta il cuore oltre l'ostacolo:mettono a referto un parziale di 12-2 che consente a Molfetta di portarsi a cinque sole lunghezze di distanza dalla NMC e di riaprire così la partita (51-56). Negli ultimi minuti la NMC è più lucida, è più caparbia, desidera fortemente centrare la quarta vittoria di fila e, trascinata da, stronca sul nascere le speranze di rimonta molfettesi: al PalaPoli, la NMC batte la Clean Up Pallacanestro Molfetta con il risultato di 54-63 e aggancia Potenza al decimo posto in classifica a quota 18 punti.MOLFETTA: Suraci 5, Scarpone 4, Costa n.e., Delmas 14, Chiriatti, Sasso 2, Didonna 10, Mongelli, Infante 19, Sciangalepore n.e., Mezzina. Coach: GesmundoNMC: Cicivè 11, Obiekwe Sam 16, D'Imperio 5, Granieri n.e., Rutigliano n.e., Martinelli 7, Spina Diana 5, D'Onofrio 4, Postigo Lopez 12, Zhelyazkov 3, Cannillo n.e., Savino n.e. Coach: AmbricoParziali: 14-17; 28-34; 39-49; 54-63Arbitri: Serra di Brindisi e Siragusa di BrindisiUsciti per 5 falli: Cicivè