Minirugby, giornata soddisfacente per i giovanissimi coratini

Una bella giornata di sport, innanzitutto. Le vittorie, naturalmente, sono state ben accette ma l'importante è aver preso parte ad un evento che permette ai più piccoli di condividere la pratica della disciplina con parietà di altre formazioni. Il concentramento che si è tenuto domenica 27 marzo allo stadio della vittoria di Bari ha rappresentato un'opportunità di crescita per il team di minirugby della, impegnato in gare nelle quali si è potuto misurare con gli avversari di Bari, Bisceglie, Monopoli e Brindisi.I lupacchiotti coratini, guidati dal coachche non esita a definirli «piccoli grandi guerrieri», si sono aggiudicati tutte le partite ma quello che conta di più è il divertimento letto negli occhi di ciascuno di loro. Un ospite speciale ha impreziosito la domenica della palla ovale: il grande campioneha assistito agli incontri e si è intrattenuto con i ragazzi. L'Asd Rugby Corato insiste nell'attività di promozione rugbistica sul territorio, a partire dalle fasce di età più basse.