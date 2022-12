Il Rugby Corato va in meta con la città

Evento sabato 17 in piazza Cesare Battisti. Bella esperienza per i "lupacchiotti" a Bari

L'Asd Corgom Rugby Corato presenterà, sabato 17 dicembre, l'iniziativa "Andiamo in meta", organizzata con il patrocinio del Comune di Corato in occasione della rassegna natalizia "Dedicato".La manifestazione di promozione sportiva si svolgerà in piazza Cesare Battisti a partire dalle ore 18 ed è aperta a chiunque desiderasse provare l'emozione della palla ovale. «Ringraziamo il Comune di Corato che continua a darci la possibilità di promuovere il gioco del rugby e dei suoi valori e di far avvicinare grandi e piccoli allo sport che più amiamo» ha commentato il presidenteNel corso della giornata è prevista anche una distribuzione di gadget.Domenica 11 dicembre, intanto, si è vissuta una splendida giornata all'insegna del rugby giocato con i giovani lupi dell'Asd Corgom Rugby Corato protagonisti di numerose vittorie in un torneo disputato allo stadio della Vittoria di Bari con la formazione di casa e il team di Monopoli. I lupacchiotti coratini, guidati dai tecnici, hanno vinto diversi match, tra fango e fairplay. Come lo spirito del rugby insegna.