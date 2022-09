Corato-Grebnoble, gemellaggio anche nella palla ovale

Lo storico e saldo legame fra le comunità di Corato e Grenoble passa anche (e inevitabilmente) per la palla ovale. Nell'ultima settimana di agosto infatti, alcuni dirigenti delhanno incontrato, vicepresidente dell'Asd Rugby Corato.«È una grande gioia poter scambiare opinioni, magliette e qualche chiacchera per apprendere cosa è davvero il rugby. Fa piacere sentirsi vicini grazie allo sport, nonostante la lontananza geografica, alla società di Grenoble» ha commentato il dirigente coratino, rimarcando la rilevanza dell'estensione dei rapporti di cordialità e collaborazione con un club di grande spessore, espressione di una delle migliori realtà in un Paese dalla forte connotazione rugbistica.Due realtà diametralmente opposte si sono nuovamente incontrate. L'auspicio, per il movimento di Corato e pugliese, è di crescere e farsi largo.Hanno avuto inizio, intanto, gli allenamenti di, aperti ai bambini e ragazzi fino ai 14 anni. L'appuntamento è fissato il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17:30 ai campi di San Gerardo.