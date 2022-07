Rugby Corato in piazza per attività promozionali

Il titolo è inequivocabile: "Rugby in piazza". L'Asd Rugby Corato ha promosso due appuntamenti, in programma sabato 23 e sabato 30 luglio, inclusi nel cartellone della rassegna di eventi estivi "Sei la mia città" che gode del patrocinio del Comune di Corato.Giornate all'insegna dello sport nella cornice di piazza Cesare Battisti, aperte a chiunque voglia provare l'emozione del contatto con la palla ovale. «Siamo grati all'amministrazione comunale per averci dato la possibilità di organizzare questo evento promozione, avremo modo di avvicinare grandi e piccoli allo sport che più amiamo» ha commentato, vicepresidente del club. «Il nostro obiettivo primario, naturalmente, è aiutare genitori e bambini a comprendere che il rugby è tutt'altro che uno sport pericoloso».Prevista una distribuzione di gadgets e un punto di ascolto per tutte le informazioni relative ai corsi di minirugby ed alla pratica della disciplina.