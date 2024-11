Niente da fare per Felice Moncelli: Dario Morello difende la cintura del Mediterraneo WVC dei Pesi Medi

Dario Morello difende con successo il titolo del Mediterraneo WVC dei Pesi Medi, imponendosi su Felice Moncelli in un match intenso e ricco di emozioni. Una sfida combattuta, ma alla fine il pugile bergamasco ha confermato il suo valore con una vittoria ai punti dal verdetto unanime: 97-93, 98-92, 99-91.Il match si è aperto con un primo round dominato dalla strategia difensiva di Morello, uno dei pugili più intelligenti del panorama italiano. Felice Moncelli, rappresentante del Team Faccia D'Angelo, ha faticato a trovare il ritmo giusto, non riuscendo mai a sfruttare il suo potente destro. Il coratino ha mostrato un inizio attendista, lasciando spazio a Morello, che ha saputo mettere a segno una serie di colpi precisi sin dalle prime battute.Nel terzo round, il pugile del Team Morello ha intensificato l'azione con una sequenza prolungata di colpi, mettendo in difficoltà Moncelli. Quest'ultimo ha cercato di reagire nel quarto round con una difesa più attiva e alcuni colpi finalmente a segno, ma la rimonta è stata di breve durata. Morello ha ripreso rapidamente il controllo del ring nel quinto round, accumulando punti preziosi.Al termine del sesto round, Morello aveva già costruito un vantaggio solido, dominando il match e gestendo al meglio i tentativi di rimonta del pugliese. Nonostante un colpo di coda finale da parte di Moncelli, l'esito è stato chiaro: vittoria netta ai punti per Morello, che si è riconfermato campione con una prestazione impeccabile.Moncelli, visibilmente emozionato, ha accettato la sconfitta con dignità: «Spero di aver reso felice la mia famiglia. Ho accettato un incontro in una categoria che non è la mia. A me non piacciono le cose semplici, ora torno a fare il mio peso e spero di tornare sul ring il prima possibile. Oggi ha vinto il migliore».L'incontro si è svolto nell'ambito dell'evento "The Art of Fighting" all'Allianz Cloud Arena di Milano, un appuntamento che ha attirato appassionati di boxe da tutta Italia, confermando l'importanza di questa competizione nel panorama pugilistico nazionale.Dario Morello continua così la sua scalata nel mondo della boxe, dimostrando ancora una volta la sua capacità di adattamento e la sua intelligenza tattica. Felice Moncelli, dal canto suo, potrà trarre insegnamento da questa esperienza, pronto a tornare sul ring con rinnovata determinazione.