Sfida alla capolista per la Nuova Matteotti Corato

Ultimo turno infrasettimanale di regular season per la Nuova Matteotti Corato ed ultimo recupero dei match non giocati a gennaio causa covid. Stavolta si gioca il 1 turno di ritorno e l'avversario non è dei più semplici per i coratini. Di fronte infatti, sulle tavole amiche del PalaLosito, oggi alle ore 20 ci sarà la capolista Molfetta.Gara non facile per i coratini che però sono tornati a far punti con il doppio successo con Trani e Monteroni. Momento positivo e fiducia alle stelle per i locali, a quota 20 punti in classifica ed in lotta per i playoff dopo le ultime due convincenti prestazioni.Di contro ci sarà invece un Molfetta che viene da una bruciante sconfitta interna nello scontro al vertice casalingo di domenica scorsa contro Corato. I ragazzi di coach Gallo mantengono la leadership ma è un ko duro da accettare e vorranno subito tornare al successo. Pericolo pubblico numero uno è sicuramente Buljan, fulcro e cannoniere molfettese che anche domenica ha segnato 39 punti, non riuscendo però ad evitare ai suoi la sconfitta. Accanto a lui un gran gruppo con giocatori esperti e di categoria tra cui Liso, Feruglio, Calisi, Delic, e l'intramontabile Orlando.Una gara complicata ma nel basket tutto può accadere e non bisogna mai dare niente per scontato. Nella gara d'andata Molfetta ebbe largamente la meglio vincendo 95-72.Arbitreranno il match i signori Menelao e Laterza di Mola di Bari (BA).