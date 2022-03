Nuova Matteotti Corato, a Trani per tornare a vincere

Neanche il tempo per smaltire la delusione e le tossine del derby perso domenica scorsa che per la Matteotti è già di nuovo vigilia di campionato. Giovedì sera infatti i coratini saranno ospiti del fanalino di coda Trani per recuperare il match non disputato qualche settimana fa causa covid.Una gara che può sembrare in apparenza scontata viste le due differenze situazioni di classifica delle due formazioni. Corato infatti ha vinto, derby a parte, 5 delle ultime 6 gare disputate e, con 16 punti, è in lotta per un posto nei playoff. Trani invece è ultima e non ha mai vinto in campionato ma questo non significa che sia la vittima sacrificale. I tranesi infatti, con un roster molto giovane, hanno spesso venduto cara la pelle e sottovalutarli, specialmente se giocano in casa, potrebbe essere la cosa più sbagliata da fare.Naturalmente nessuno in casa Corato si aspetta una passeggiata o una gita anche in relazione al match di andata, vinto sì dalla Matteotti 70-63 ma faticando enormemente sino quasi alla fine prima di incamerare i due punti. Era certo un'altra Matteotti ma la lezione i ragazzi di coach Patella non l'hanno dimenticata e sono pronti a non ripetere lo stesso errore. Vincere significherebbe fare un gran balzo in avanti in classifica e guardare con più fiducia al rush finale del campionato.Di contro ci sarà un Trani reduce dalla bella prestazione di domenica scorsa in casa contro Mesagne, una gara che i tranesi hanno giocato alla grande, cedendo solo nel finale per 71-76. Una squadra quella di coach Cadeo, tra l'altro un ex, che fa della freschezza e dell'energia il suo marchio di fabbrica e che ci terrà a far bene di fronte al proprio pubblico e magari a strappare finalmente i primi due punti stagionali.Arbitreranno il match i signori DI Vittorio di Ruvo di Puglia (BA) e Franco di Bitritto (BA).