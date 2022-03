NMC, contro Castellaneta per tornare a vincere

Dopo la beffa all'overtime di giovedì contro Molfetta è già tempo di tornare sul parquet per la Nuova Matteotti Corato. Per la terz'ultima giornata di regular season infatti i coratini si recheranno a Castellaneta per affrontare i tarantini. Una gara da vincere per avvicinarsi sensibilmente ai playoff, che sarebbero matematici in caso di successo e contemporanea vittoria di Monteroni contro Mesagne.Avversario quel Castellaneta che all'andata, all'antivigilia di Natale, espugnò il PalaLosito dopo una gara equilibrata con un canestro a fil di sirena. C'è voglia di ribaltare quel risultato e tornare al successo contro una squadra che non è nel suo miglior periodo di forma visto che ha perso le ultime 6 partite consecutive ed è reduce da un cambio di allenatore dopo l'esonero di Longobardi.Anche il roster tarantino è diverso da quello dell'andata con parecchi giocatori che sono andati via. In casa Corato partita particolare per Mascoli e Ianuale, ex tarantini alla loro prima esibizione sul parquet tarantino dopo il trasferimento a Corato.Arbitreranno il match i signori De Carlo di Lequile (LE) e Tornese di Monteroni (LE).