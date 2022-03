Nuova Matteotti, vittoria a Castellaneta e corsa ai playoff

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Nuova Matteotti Corato, che espugna il parquet di Castellaneta e centra l'ingresso matematico tra le magnifiche 8 che faranno i playoff. 83-104 il finale di un match mai in discussione se non nei primissimi minuti di gara contro un avversario in formazione molto rimaneggiata ma che ha tenuto testa finchè ha potuto ai coratini.Avvio di gara con partenza lanciata per i coratini che vanno sullo 0-7 prima che Vincenzo De Angelis non si carichi i tarantini sulle spalle con 9 punti di fila. La gara resta in equilibrio per alcuni minuti prima che un break di 0-10 non lanci Corato, grazie a Oluic, sul 17-25 di fine primo quarto.Secondo periodo con la Matteotti che non concede nulla ai tarantini e lentamente ma inesorabilmente scappa via per non essere più ripresa. L'orchestra biancoblu non sbaglia una nota e regala giocate belle ed efficaci. A suon di triple, contropiedi e micidiali palle sotto canestro, prima Cicivè, poi Oluic, Ianuale, Mascoli (grande prova la sua con 6 triple mandate a bersaglio) e Ranitovic (top scorer coratino con 25 punti), Corato arriva al 24-45 prima di chiudere all'intervallo avanti 32-48 dopo un mini break locale di 8-3.Terzo quarto in cui la Matteotti chiude definitivamente il match. Sono Mascoli e Ranitovic a lanciare i baresi senza che i locali possano reagire. La difesa coratina serra i ranghi e l'attacco è puntuale ed efficace. Nasce cosi il parziale che porta Corato avanti 58-83 a fine terzo quarto.Ultimo periodo in cui entrambi i coach danno spazio alle seconde linee e Corato controlla ed allunga trovando punti e minuti importanti anche dai baby D'Imperio e Riontino. Finisce dunque 83-104 con Corato che centra la qualificazione ai playoff e si prepara alle ultime due sfide dirette contro Vieste e Bari che decideranno il piazzamento finale dei coratini.