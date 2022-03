Ostacolo Monteroni per la Nuova Matteotti Corato

Dopo l'agevole successo nel recupero di giovedì a Trani torna il campionato e torna a giocare tra le mura amiche la Nuova Matteotti Corato. Al PalaLosito arriverà infatti domenica 6 marzo Monteroni, cliente non semplice per i ragazzi di Patella.Una gara che la Matteotti vuole vincere per riprendere la serie di successi ricominciata giovedì scorsa. Non sarà facile perchè Monteroni è squadra complicata da affrontare. I leccesi infatti sono in un ottimo momento di forma avendo vinto ben 3 delle ultime 4 partite giocate, tra cui quella dell'ultimo turno quando tra le mura amiche hanno sconfitto Mola. I ragazzi di coach Marra, subentrato a stagione in corso a coach Manfreda, sono noni con 14 punti anche se fuori casa hanno solo 2 successi all'attivo. Punti di forza del team leccese sono Banti, Kelmelis, Leucci e Tarolis.In casa Matteotti invece si tenta di recuperare Ianuale, assente nell'ultimo match infrasettimanale e di continuare con la stessa concentrazione e attenzione di giovedì. Importante infatti non distrarsi, anche perchè la gara d'andata docet. I coratini infatti furono battuti 87-69 e ricordano bene quel match in cui il vantaggio locale crebbe col passare dei quarti fino al +18 finale.Arbitreranno il match i signori Marseglia di Mesagne (BR) e Caposiena di San Severo (FG).