Nuova Matteotti Corato si arrende sull'overtime

Tanto rammarico, tanta delusione e tanto rimpianto. Si può racchiudere cosi lo stato d'animo della Nuova Matteotti Corato che getta il cuore oltre l'ostacolo ma nel momento decisivo non riesce a capitalizzare una grande partita e si deve arrendere alla capolista Molfetta. ci sono voluti 45 minuti ai baresi per aver ragione di una grandissima NMC, che sfiora l'impresa e si arrende solo all'overtime per 79-85.Avvio di gara perfetto per i coratini di coach Patella, con l'intero quintetto sugli scudi, trascinati su tutti da Mascoli e Oluic, perfetti sia in attacco che in difesa. La NMC imbriglia Molfetta e vola a suon di triple e grandi difese prima sul 10-2 e poi, con un canestro di Ranitovic, sul 24-4, massimo vantaggio locale del match. Molfetta, nervosa e inconcludente, non riesce a reagire e chiude sotto 24-9 al 10'. Secondo periodo con il tema tattico che non cambia. Corato controlla e Molfetta prova a risalire la china ma non riesce a trovare il bandolo della matassa anche perchè molto nervosa. I coratini controllano e nel finale allungano ancora chiudendo sul 38-21 il secondo quarto.Terzo periodo in cui Molfetta dimostra perchè è capolista e ritrova i suoi protagonisti. Delic e Buljan suonano la carica e rimontano lo svantaggio con la manovra coratina che si inceppa. La Matteotti subisce la rimonta completata dai canestri di Liso e Calisi mentre i tiri coratini si infrangono sul ferro. Molfetta arriva ad un passo dal sorpasso ma un canestro di Cicivè la ricaccia indietro e fa chiudere avanti i locali anche in questo parziale sul 51-48.ultimo parziale equilibratissimo con la Matteotti che prova a scappare ma non fa il vuoto e Molfetta che rimonta e rientra proprio in chiusura con due liberi di Delic. si va all'overtime dove Molfetta è più fredda e sfrutta gli errori dei coratini, ormai stanchi. un vero peccato per i nostri ragazzi, generosissimi ma beffati sul filo di lana.