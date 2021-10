Un corteo storico ricorda l'assalto degli ungheresi

Le eroiche gesta dei coratini tornano a vivere con "L'assalto degli Ungheresi", corteo storico organizzato da Agorà 2.0.Nel 1349, sullo sfondo della terribile peste nera, i coratini, guidati dal capitano di compagnia di ventura Andrea Patrono, riuscirono a resistere al tremendo assedio delle forze ungheresi, nemiche dell'allora regina del Regno di Napoli, Giovanna I d'Angiò. Sette secoli dopo, quell'impresa viene celebrata in una giornata all'insegna dei festeggiamenti e della Storia di Corato.A partire dalle ore 18.00 del 10 ottobre, in piazza Cesare Battisti, l'evento prenderà il via con rappresentazioni teatrali in costume, un certame con rievocazione storica di combattimenti d'epoca, e balli medievali accompagnati da esibizioni di artisti di strada. A seguire, il corteo storico sfilerà per le strade della città, restituendo per una serata il giusto tributo ad un'incredibile resistenza andata quasi dimenticata.