Presentata la squadra di Alleanza Verdi-Sinistra alla città

Il coordinatore di Avs,attuale consigliere comunale, presenta la squadra che concorrerà alle prossime elezioni.«E' un'emozione enorme ed una grande soddisfazione poter partecipare in questa competizione elettorale promuovendo i valori fondanti di AVS : uguaglianza e giustizia sociale , diritti civili, pari opportunità , tutela ambientale.Il gruppo è coeso ed è pronto per questa importante sfida: sostenerenei prossimi cinque anni con responsabilità e coscienza. Un insieme di storie differenti che costituiscono uno spaccato della nostra società: tutte le generazioni risultano rappresentate, ogni sensibilità trova con noi validi interpreti , tanti vissuti , tante piccole esperienze orientate verso grandi obiettivi: confermare Corrado De Benedittis sindaco di Corato ed essere protagonisti nel governo della città.La lista nel suo insieme è, ci sono numerose professioni e mestieri: dal medico, al consulente finanziario, all'operaia, all'artigiano al pensionato, giovani studenti, liberi professionisti e partite i.v.a., impiegati pubblici, sportivi di livello regionale ed anche nazionale di categoria . Nel gruppo non ci sono prime donne e tutti hanno pari opportunità. A riguardo si segnala che il 60 per cento della candidature della lista sono donne.Il gruppo di Avs chiede il sostegno ai coratini, per fare la differenza attraverso i nostri valori e principi e per poter costruire insieme con fiducia il futuro della nostra città».