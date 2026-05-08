Presentazione Avs
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Speciale

Presentata la squadra di Alleanza Verdi-Sinistra alla città

Carlo Colonna, coordinatore di Avs, ha presentato la squadra per le amministrative 2026

Corato - venerdì 8 maggio 2026 9.40 Comunicato Stampa
Il coordinatore di Avs, Carlo Colonna, attuale consigliere comunale, presenta la squadra che concorrerà alle prossime elezioni.

«E' un'emozione enorme ed una grande soddisfazione poter partecipare in questa competizione elettorale promuovendo i valori fondanti di AVS : uguaglianza e giustizia sociale , diritti civili, pari opportunità , tutela ambientale.

Il gruppo è coeso ed è pronto per questa importante sfida: sostenere Corrado sindaco nei prossimi cinque anni con responsabilità e coscienza. Un insieme di storie differenti che costituiscono uno spaccato della nostra società: tutte le generazioni risultano rappresentate, ogni sensibilità trova con noi validi interpreti , tanti vissuti , tante piccole esperienze orientate verso grandi obiettivi: confermare Corrado De Benedittis sindaco di Corato ed essere protagonisti nel governo della città.

La lista nel suo insieme è variegata, ci sono numerose professioni e mestieri: dal medico, al consulente finanziario, all'operaia, all'artigiano al pensionato, giovani studenti, liberi professionisti e partite i.v.a., impiegati pubblici, sportivi di livello regionale ed anche nazionale di categoria . Nel gruppo non ci sono prime donne e tutti hanno pari opportunità. A riguardo si segnala che il 60 per cento della candidature della lista sono donne.

Il gruppo di Avs chiede il sostegno ai coratini, per fare la differenza attraverso i nostri valori e principi e per poter costruire insieme con fiducia il futuro della nostra città».
Presentazione Avs
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Elezioni Amministrative 2026
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