L’orologio del Palazzo di Città a Corato si illumina di rosso per la Giornata Mondiale della Croce Rossa

Per tutta questa settimana sul balcone della Sala Consiliare è esposta la bandiera della Croce Rossa

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, il Comune di Corato aderisce all'iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana illuminando questa sera di rosso l'orologio di Palazzo di Città.Per tutta questa settimana, inoltre, sul balcone della Sala Consiliare è esposta la bandiera della Croce Rossa, simbolo dei valori di umanità, solidarietà e vicinanza alle persone più vulnerabili. Un gesto simbolico per rendere omaggio all'impegno quotidiano delle volontarie e dei volontari della Croce Rossa al servizio della comunità.