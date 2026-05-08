Bandiera della Croce Rossa esposta a Palazzo di città
Bandiera della Croce Rossa esposta a Palazzo di città
Vita di Città

L’orologio del Palazzo di Città a Corato si illumina di rosso per la Giornata Mondiale della Croce Rossa

Per tutta questa settimana sul balcone della Sala Consiliare è esposta la bandiera della Croce Rossa

Corato - venerdì 8 maggio 2026 16.51 Comunicato Stampa
In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, il Comune di Corato aderisce all'iniziativa promossa dalla Croce Rossa Italiana illuminando questa sera di rosso l'orologio di Palazzo di Città.

Per tutta questa settimana, inoltre, sul balcone della Sala Consiliare è esposta la bandiera della Croce Rossa, simbolo dei valori di umanità, solidarietà e vicinanza alle persone più vulnerabili. Un gesto simbolico per rendere omaggio all'impegno quotidiano delle volontarie e dei volontari della Croce Rossa al servizio della comunità.
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