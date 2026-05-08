“Per tutta la città”: al via le passeggiate nei quartieri della coalizione CAP70033 insieme a Corrado De Benedittis

ore 10.30 – 13.00

Via Ruvo con tappa finale in Piazza Palermo

ore 17.00 – 20.00

Via Francavilla e Torre Palomba

ore 18.30 – 20.30

Via Don Minzoni e Cirasella con tappa finale in Piazza Antonio Piano

ore 10.00 – 13.00

Via Castel del Monte con tappa nella zona mercato

ore 17.00 – 20.00

Via Trani e Via Andria con tappa finale in zona Primo Prezzo

Continuano gli incontri della coalizione CAP70033 con la città. Dopo i momenti pubblici in piazza, prende il via un nuovo percorso fatto di ascolto, presenza e confronto diretto: le "Per tutta la città", una serie di appuntamenti che porteranno il sindaco Corrado De Benedittis e tutta la coalizione nei diversi quartieri di Corato.Un modo semplice e autentico di vivere la campagna elettorale: camminare tra le strade della città, incontrare residenti, famiglie, commercianti, ascoltare esigenze, raccogliere idee e condividere il lavoro svolto in questi anni insieme alla visione per il futuro.Accanto al sindaco saranno presenti i candidati e le candidate delle liste della coalizione CAP70033 — Partito Democratico, Intesa Riformista, Corrado Sindaco, Demos, Rimettiamo in moto la città, Articolo49, Prossima, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle — in un percorso collettivo che mette al centro la vicinanza ai cittadini e la volontà di continuare a costruire una città più viva, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone.Le passeggiate partiranno ogni volta dal comitato elettorale di via Di Vittorio 33 e attraverseranno diversi punti della città secondo il seguente calendario:Le piazze, le strade e i quartieri tornano così ad essere luoghi di incontro e partecipazione, spazi vivi in cui costruire relazioni e rafforzare il dialogo con la comunità.Perché la città si costruisce ogni giorno, camminando insieme.Contenuto elettorale sponsorizzato