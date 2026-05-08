Franco Leone
Franco Leone
Vita di Città

Il coratino Franco Leone protagonista del gemellaggio culturale tra Puglia, Spagna e Lettonia

Arte, tradizione e poesia uniscono Noicattaro, Siviglia e Riga

Corato - venerdì 8 maggio 2026 6.38
La cittadina pugliese di Noicattaro ha stretto un gemellaggio con Siviglia e Riga, nel segno della tradizione e dell'arte.
Tra i protagonisti dell'iniziativa spicca lo scrittore coratino Franco Leone, che ha rappresentato l'Italia con la sua voce poetica, dando forma al dialogo tra culture europee diverse.
L'evento, ideato dalla gallerista lettone Madara Liturri e organizzato con il Console Onorario della Lettonia Canio Trione, il Console Onorario di Spagna Angel Lobato Rodriguez, lo storico Vito Didonna e il creatore digitale Nico Lozupone, ha inaugurato presso la Galleria Roma 53 una mostra fotografica sui riti pasquali delle tre nazioni.
Leone ha sottolineato l'importanza di "rafforzare i rapporti culturali tra Italia, Lettonia e ora anche Spagna", consolidando un ponte artistico e umano che ha coinvolto le autorità consolari e le televisioni nazionali dei paesi gemellati.
Il prossimo appuntamento internazionale si terrà a Bari, presso il Consolato della Lettonia in Italia, a conferma di un legame che cresce nel segno della poesia e della tradizione.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Fiero del Libro
Chiese aperte 2026: sui passi di San Francesco presso la rettoria dei Cappuccini
8 maggio 2026 Chiese aperte 2026: sui passi di San Francesco presso la rettoria dei Cappuccini
«Certa satira può ferire»: solidarietà a Davide Stano, 18 anni, bersaglio di offese e derisioni sui social
7 maggio 2026 «Certa satira può ferire»: solidarietà a Davide Stano, 18 anni, bersaglio di offese e derisioni sui social
Altri contenuti a tema
Magma, la Napoli segreta che brucia nelle viscere dei Campi Flegrei Magma, la Napoli segreta che brucia nelle viscere dei Campi Flegrei A Corato la presentazione del nuovo romanzo di Gianpaolo Roselli: un viaggio tra vendetta, mistero e il patrimonio culturale del rione Sanità
Un racconto horror ambientato a Corato Un racconto horror ambientato a Corato la nuova avventura del coratino Luigi Zaza
Corato riconfermata "Città che Legge" un traguardo di impegno culturale Cultura Corato riconfermata "Città che Legge" un traguardo di impegno culturale Questo prestigioso titolo, assegnato alle amministrazioni che si distinguono per il costante impegno nella promozione della lettura
"La legalità è un sentimento": a Corato la presentazione del libro di Nando Dalla Chiesa Associazioni "La legalità è un sentimento": a Corato la presentazione del libro di Nando Dalla Chiesa L’evento sarà presentato sabato in sala Consiliare
Gabriella Genisi presenta il suo ultimo romanzo “L’angelo di Castelforte” Cultura Gabriella Genisi presenta il suo ultimo romanzo “L’angelo di Castelforte” Venerdì quarto appuntamento della rassegna Cattivi
Assicurati al successo il libro per riuscire nella tua vita professionale Assicurati al successo il libro per riuscire nella tua vita professionale Questa sera alle 19 presso la libreria Liber il libro di Antonio Arbore
A piccoli passi contro gli inconvenienti Cultura A piccoli passi contro gli inconvenienti Prosegue spedito il viaggio di Titina, protagonista di Piccoli inconvenienti prima della felicità, Les Flaneurs edizioni, ultimo romanzo della coratina Luciana De Palma.
Fiero del Libro, il desiderio di scrittura è folgorazione Cultura Fiero del Libro, il desiderio di scrittura è folgorazione Nuovo appuntamento questa sera con i venerdì dei desideri targato Secop e FOS
Faida tra clan a Bari, gli interrogatori nel giorno di San Nicola
7 maggio 2026 Faida tra clan a Bari, gli interrogatori nel giorno di San Nicola
Convocata a Corato la seduta ordinaria del Consiglio Comunale
7 maggio 2026 Convocata a Corato la seduta ordinaria del Consiglio Comunale
La coalizione di De Benedittis si presenta alla città: nove liste unite per le amministrative 2026
7 maggio 2026 La coalizione di De Benedittis si presenta alla città: nove liste unite per le amministrative 2026
"Una promessa di sapere e bellezza " a Corato: l’articolo 9 della Costituzione tra storia e attualità
7 maggio 2026 "Una promessa di sapere e bellezza" a Corato: l’articolo 9 della Costituzione tra storia e attualità
“L’Europa in un libro - VI edizione 2026”: a Corato la presentazione del fumetto "Il grande falò "
7 maggio 2026 “L’Europa in un libro - VI edizione 2026”: a Corato la presentazione del fumetto "Il grande falò"
«Non una lite, ma la storica lotta tra i clan mafiosi Capriati e Strisciuglio»
6 maggio 2026 «Non una lite, ma la storica lotta tra i clan mafiosi Capriati e Strisciuglio»
Corato tra calcio e solidarietà: il Brasile si impone 4-2
6 maggio 2026 Corato tra calcio e solidarietà: il Brasile si impone 4-2
Una festa l'all star game di Tuttanaltrastoria al Palalosito
6 maggio 2026 Una festa l'all star game di Tuttanaltrastoria al Palalosito
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.