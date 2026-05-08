Il coratino Franco Leone protagonista del gemellaggio culturale tra Puglia, Spagna e Lettonia

La cittadina pugliese di Noicattaro ha stretto un gemellaggio con Siviglia e Riga, nel segno della tradizione e dell'arte.Tra i protagonisti dell'iniziativa spicca lo scrittore coratino Franco Leone, che ha rappresentato l'Italia con la sua voce poetica, dando forma al dialogo tra culture europee diverse.L'evento, ideato dalla gallerista lettone Madara Liturri e organizzato con il Console Onorario della Lettonia Canio Trione, il Console Onorario di Spagna Angel Lobato Rodriguez, lo storico Vito Didonna e il creatore digitale Nico Lozupone, ha inaugurato presso la Galleria Roma 53 una mostra fotografica sui riti pasquali delle tre nazioni.Leone ha sottolineato l'importanza di "rafforzare i rapporti culturali tra Italia, Lettonia e ora anche Spagna", consolidando un ponte artistico e umano che ha coinvolto le autorità consolari e le televisioni nazionali dei paesi gemellati.Il prossimo appuntamento internazionale si terrà a Bari, presso il Consolato della Lettonia in Italia, a conferma di un legame che cresce nel segno della poesia e della tradizione.