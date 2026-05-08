Pubblicato bando per un trenino turistico a Corato

Il Comune di Corato ha pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assegnazione di. Il provvedimento è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 533 del 4 maggio 2026 dal I Settore – Affari Generali e SUAP.L'iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall'amministrazione comunale per potenziare i servizi legati all'accoglienza e alla fruizione turistica della città. Nella determina viene evidenziato come negli ultimi anni Corato abbia registrato "un significativo incremento del flusso turistico", con circa 54mila presenze nel 2024 e 23mila arrivi, secondo i dati dell'Osservatorio dell'Agenzia Regionale del Turismo Puglia Promozione.Nel documento si sottolinea inoltre che la città è stata inserita, riconoscimento legato al patrimonio storico, culturale e monumentale cittadino, oltre che agli eventi e alle tradizioni locali.Tra le motivazioni alla base del bando, il Comune richiama la necessità di "integrare e implementare i servizi di accoglienza turistica", specificando che il servizio di trasporto con trenino gommato viene inteso "quale offerta complementare alle iniziative turistiche, nel rispetto dell'ambiente urbano e a tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale della città di Corato".Il bando prevede il rilascio di una sola autorizzazione per l'esercizio del servizio. Il percorso - individuato dal Comando di Polizia Locale -, per poi fare ritorno in piazza Cesare Battisti. Lo stesso punto sarà utilizzato anche come stallo di sosta del mezzo.La selezione avverrà tramite prova orale e valutazione dei titoli. Tra i requisiti richiesti figurano il possesso della patente B, del certificato di abilitazione professionale, l'iscrizione al ruolo conducenti presso la Camera di Commercio e una conoscenza di base della lingua inglese.Il colloquio riguarderà la regolamentazione comunale del servizio NCC, la conoscenza della toponomastica e dei principali siti di interesse turistico del territorio, oltre alla verifica della lingua straniera.Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.