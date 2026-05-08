Vita di Città
Regolarizzazione strade private utilizzate come pubbliche: prorogati i termini
E' possibile presentare la domanda fino al 31 dicembre
Corato - venerdì 8 maggio 2026 10.38 Comunicato Stampa
Prosegue il percorso avviato dal Comune di Corato per la regolarizzazione e l'acquisizione delle strade private utilizzate come pubbliche da oltre vent'anni. Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 31 dicembre 2026 – ore 12:00. Una scelta nata per consentire ai cittadini interessati di completare gli adempimenti tecnico-catastali necessari alla presentazione delle istanze.
Le domande già presentate restano valide e NON devono essere ripresentate. Con questa procedura il Comune punta a superare una situazione irrisolta da decenni, permettendo finalmente interventi di manutenzione, illuminazione, sicurezza e decoro urbano in molte aree della città.
Le domande già presentate restano valide e NON devono essere ripresentate. Con questa procedura il Comune punta a superare una situazione irrisolta da decenni, permettendo finalmente interventi di manutenzione, illuminazione, sicurezza e decoro urbano in molte aree della città.
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