Strade private
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Vita di Città

Regolarizzazione strade private utilizzate come pubbliche: prorogati i termini

E' possibile presentare la domanda fino al 31 dicembre

Corato - venerdì 8 maggio 2026 10.38 Comunicato Stampa
Prosegue il percorso avviato dal Comune di Corato per la regolarizzazione e l'acquisizione delle strade private utilizzate come pubbliche da oltre vent'anni. Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 31 dicembre 2026 – ore 12:00. Una scelta nata per consentire ai cittadini interessati di completare gli adempimenti tecnico-catastali necessari alla presentazione delle istanze.

Le domande già presentate restano valide e NON devono essere ripresentate. Con questa procedura il Comune punta a superare una situazione irrisolta da decenni, permettendo finalmente interventi di manutenzione, illuminazione, sicurezza e decoro urbano in molte aree della città.
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