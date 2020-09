Dai soci Legambiente il dono del cuore a favore dell'AVIS

Da anni l'associazione Legambiente, Circolo "Angelo Vassallo" di Corato coopera con diverse realtà sociali: dalle istituzioni ad altre associazioni che nel tempo ci hanno permesso di essere insieme una risorsa per la nostra comunità locale con varie attività, campagne, proposte, collaborazioni da oltre trent'anni.Nei giorni scorsi un gruppo di legambientini soci e sostenitori del circolo hanno partecipato alla donazione di sangue a favore dell'AVIS. È un segno concreto di solidarietà fatto a favore di tutti in modo anonimo. Esprime letteralmente donare una parte di sè e della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità intera e per la salvaguardia della vita, specie quella dei malati e di coloro che soffrono.Per questo il Circolo Angelo Vassallo è stato lieto di ampliare la rete dei donatori, di sensibilizzare i propri soci e simpatizzanti ad aprirsi maggiormente alla donazione del sangue. In questo modo, abbiamo espresso la nostra solidarietà in modo semplice. Il nostro fare ambientalismo è nella tutela e nella qualità della vita e di tutto quello che ha prodotto di bello l'uomo nel corso del tempo e della storia in genere. Pertanto, invitiamo la popolazione a rendersi sensibili alla cultura della donazione del sangue: vivere questa esperienza è importante per fare qualcosa di bello in modo silenzioso e fattivo.Un grazie speciale anche ad amici e parenti che hanno accettato il nostro appello ed hanno partecipato per fronteggiare alla carenza di sangue estiva negli ospedali. Continueremo nel corso dell'anno a dare il nostro contributo e di collaborare fattivamente con l'AVIS di Corato.Il nostro circolo continua a dare il proprio contributo per la nostra comunità.Il prossimo evento è per oggi, sabato 5 settembre, con l'evento PuliAmo Corato a Piazza Buonarroti dalle ore 19.00.Continuiamo a fare azioni e gesti concreti a favore dell'ambiente e della nostra comunità.