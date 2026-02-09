Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato

6 foto 45 anni Avis

Una storia lunga 45 anni fatta di volti, mani, sorriso e impegno silenzioso: è questo l'Avis che, dal 1981 a Corato, realizza il dono del sangue come atto di solidarietà umana e civile compiuta in modo volontario, anonimo e gratuito.Ed è proprio questo che i Presidenti di AVIS Corato hanno raccontato durante la conferenza "", sabato 7 febbraio nella Biblioteca Comunale.Raccontando un pezzo della loro esperienza come Presidenti AVIS, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio scandito da sfide, responsabilità, coraggio e spirito di servizio. Gli interventi disono stati scanditi dagli intermezzi musicali del Maestro Palumbo.Durante la serata un momento significativo è stato dedicato al, segno del percorso compiuto e dello sguardo rivolto al futuro. Questo gesto rappresenta un nuovo inizio e il rinnovato impegno dell'AVIS verso la comunità, confermando come il dono del sangue sia un atto di solidarietà collettiva e spirito altruistico.Presente anche una delegazione di, nella persona del Presidente Roberto Malaguti. Una presenza che sottolinea l'importanza della rete di solidarietà che unisce tutte le sedi, creando una comunità forte e consapevole.Quello di sabato è stato il primo momento di un anno pieno di celebrazioni per l'AVIS che continuerà a diffondere l'importanza del dono e il suo significato, come esercitazione del proprio spirito altruistico e disinteressato, poiché il semplice gesto del donatore contribuisce a salvare la vita e ad alleviare le sofferenze.