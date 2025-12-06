Avis Corato, 45 anni di dono: il programma del 2026

4 foto Presentazione Avis Corato

L', in vista dei, ha presentato il programma per il 2026 nella cornice della sala consiliare. Ieri 5 dicembre, il presidente Federico Lotito, insieme al sindaco De Benedittis, ha illustrato i prossimi appuntamenti ai presenti.Oltre alle, spuntano in programma quattro appuntamenti principali: il 1° febbraio è prevista una conferenza stampa in sala consiliare dal titolo ""; in primavera Piazza dei Caduti di Via Fani accoglierà una; il 14 giugno, "", ci sarà una festa in Piazza Vittorio Emanuele; il 5 dicembre, invece, laal Teatro Comunale.Quattro appuntamenti che accompagneranno il lavoro instancabile dei soci tra donazioni, progetti scolastici e opere di divulgazione.Dal 1981 l'Avis mantiene un impegno civile, di solidarietà e crescita costante che l'hanno resa punto di riferimento per la città. Inoltre, da anni l'Avis collabora con i«Avis celebra con orgoglio il passato, vive con responsabilità il presente e guarda con fiducia al futuro, consapevole che la cultura del dono è un patrimonio che cresce solo se condivisa», ha affermato con orgoglio il presidente Lotito. «Il nostro anniversario non è un punto d'arrivo, ma una nuova partenza, un impegno rinnovato a formare coscienze, a valorizzare i giovani, a custodire la salute e a continuare a donare vita. Accanto alla programmazione di eventi divulgativi, di sensibilizzazione e promozione del dono, l'anniversario dovrà essere un momento di festa e di condivisione. Sono previsti appuntamenti celebrativi e di intrattenimento aperti a soci e non soci, pensati come occasioni per rinsaldare i legami di comunità e rendere tutti partecipi della storia e dei valori che da 45 anni Avis Corato si prefigge».«L'Avis storicamente ha portato il discorso della donazione qui a Corato, che poi è stato anche ripreso da altre realtà associative», sono state le parole introduttive del sindaco. «La storia dell'Avis, qui a Corato, è caratterizzata, sin dall'inizio, da un grande fermento e anche da una grande attenzione da parte della società».L'Avis non promuove solo le donazioni di sangue, ma anche il passaggio generazionale di un senso di solidarietà, ma anche cura, attenzione e prudenza verso sé stessi. L'associazione si prende cura interamente dei giovani, e non solo, attraverso la tutela della salute.