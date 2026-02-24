Avis Corato
Vita di Città

"Vince chi dona”: l’Autoemoteca AVIS fa tappa a Torre Palomba

Si svolgerà domenica 1° marzo

Corato - martedì 24 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Una mattinata improntata alla solidarietà, alla condivisione e al senso di comunità. Domenica 1° marzo, a partire dalle ore 8:00, l'Autoemoteca dell'AVIS Corato sarà presente presso Torre Palomba, in Via Torre Palomba 5 – Corato, per una giornata speciale all'insegna del dono e della cura verso gli altri, dedicata alla donazione del sangue.

L'evento è organizzato dall'associazione IFINAPULIA APS, da sempre impegnata nella promozione di iniziative sociali e culturali sul territorio. "Vince chi dona!" non è solo uno slogan, ma un invito concreto a compiere un gesto semplice e fondamentale per salvare vite.

Donare sangue è un atto d'amore verso gli altri e verso sé stessi, un'azione che rafforza il legame tra cittadini e comunità.

Per rendere la mattinata ancora più accogliente e partecipata, sono previste attività dedicate alle famiglie.

Gli adulti potranno dedicarsi alla donazione; i bambini, invece, potranno prendere parte a momenti ludico-creativi curati dai tesserati dell'associazione, Pina Caputo e Aldo D'Introno, che con entusiasmo animano già gli appuntamenti pomeridiani del weekend "La Bottega dei Piccoli", dando vita a percorsi di crescita, gioco e condivisione pensati per i più giovani.

Spazio anche alla natura e alla scoperta del territorio: l'esperto Antonio Piccolomo curerà un'attività che si inserisce nel solco del percorso avviato con il progetto "Terra, Fili e Trucioli" – Avviso Pubblico "Innesti 2025", promosso dal Comune di Corato e, meteo permettendo, guiderà i presenti alla scoperta del giardino sensoriale da lui ideato e realizzato, un percorso pensato per stimolare i sensi e valorizzare l'ambiente circostante.

Dettagli dell'evento
  • Quando: Domenica 1° marzo, dalle ore 8:00
  • Dove: Torre Palomba, Via Torre Palomba 5 – Corato
La donazione è possibile previa prenotazione contattando la Segreteria AVIS Corato al numero 080 8724178.

Prima di partecipare, si invitano i donatori a verificare i requisiti necessari consultando il sito ufficiale di AVIS Corato

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza: ogni donazione può fare la differenza. Perché, davvero, vince chi dona.

L'iniziativa è inserita nell'ambito del progetto Torre Palomba, Seminiamo Intrecci – Avviso Pubblico Luoghi Comuni - promosso da Regione Puglia – Dipartimento Politiche Giovanili in collaborazione con A.R.T.I. e sostenuto dal Comune di Corato – Assessorato alla Città Internazionale e cultura giovanile.
