Il cammino di Francisco passa da Corato lungo la via Francigena

Domenica 4 luglio il Comitato della Via Francigena del sud - Corato - Andria - Ruvo Bitonto , ha accolto il pellegrino Francisco Sancho Boanetges nel suo Punto Credenziali presso Chiesa Santa Maria Greca , e subito dopo il pellegrino spagnolo, che sta tornando a casa a Santa Maria di Leuca dopo due anni di Cammino in Norvegia , a Santiago , in Francia ha incontrato nella Chiesetta di Santa Lucia cittadini e appassionati del cammino .In una atmosfera agreste , all' ombra del vialetto della Chiesa di Santa Lucia il pellegrino Francisco ha raccontato due anni di Cammino per le " vie" europee affidandosi alla "Volontà di Dio". Il suo è il Cammino di Luce , la riscoperta della Vita come dono, della Serenità conquistata e da donare , dell' Amore che si irradia nel bene per il bene . Ha raccontato un viaggio "favoloso ma vero" , faticoso ma ricco di incontri straordinari in cui l' Antro è parte del suo viaggio .Il comitato della via Francigena del Sud lo ha accolto dal suo ingresso in Puglia sino a Bitonto, lo ha monitorato nelle sue necessità lungo il cammino ."Siamo stati onorati - dice la Presidente dott.ssa Adele Mintrone - di accogliere Francisco che ha avvertito subito l' anima Francigena della nostra accoglienza . Noi del comitato interpretiamo la via Francigena nel suo valore autentico , per noi non è trekking..o un qualsiasi cammino turistico , è molto di più. Rispettiamo l' anima vera Francigena che si respira in Europa e che ha reso così popolari alcune destinazioni come Santiago. È proprio quella accoglienza spontanea e libera che muove i passi dei pellegrini che continuano ancora a venire in Puglia. Interrompere quanto abbiamo faticosamente costruito ..vuol dire distruggere un fenomeno che desidera spontaneità e libertà. Noi ci siamo e ci saremo per i pellegrini perché crediamo nella via Francigena ,e crediamo che un itinerario culturale possa essere al di sopra di tutto e di tutti. Buon cammino verso casa ,Francisco ."