Il cammino dei pellegrini, le attività di accoglienza e orientamento del Comitato “Via Francigena del Sud”

Attivo sul territorio dal 2019 negli aspetti culturali e di valorizzazione del nostro patrimonio artistico e naturale, ilnasce come soggetto del terzo settore ed è costituito da volontari che profondono il loro impegno in azioni specificatamente rivolte alla Via Francigena, in cammini e nell'accoglienza e l'orientamento di pellegrini e camminatori. È riconosciuto finanche dall'ed è«Ci occupiamo di accogliere e assistere lungo il cammino i pellegrini, fornendo servizi di informazione, distribuzione credenziali, individuazione degli alloggi. Provvediamo anche a monitorare la tratta Francigena, con segnalazioni agli uffici comunali competenti, circa eventuali rifiuti abbandonati, presenze di cani randagi, segnaletica mancante o non completa» spiega la presidente del Comitato,«La nostra è un'attività di coordinamento su quattro tappe Francigene che risponde a diversi bisogni che ogni pellegrino può esprimere».L'idea del Comitato sorge dalla necessità di una realtà che possa riconoscere un fenomeno spontaneo, quello del cammino, insieme ai suoi camminatori e pellegrini, i quali viaggiando a piedi per lunghi chilometri abbisognano di essere immediatamente compresi nelle loro esigenze, diverse da quelle meramente turistiche.«Il nostro Comitato è ormai una realtà ampia, articolata, flessibile in cui ognuno dei membri e dei soci offre la sua disponibilità in vari modi e nella misura in cui gli è possibile» prosegue Mintrone.Il "cammino" in quanto tale rompe alcuni schemi in cui solitamente si considera il territorio nella sua dimensione geografica: nella filosofia del cammino, cioè, non esistono confini di province e regioni e vengono peraltro arginate sfumature di individualismo o campanilismo di paese. Il cammino mette insieme, una dopo l'altra, tappe francigene accomunate da una storia di identità comune.«Questo nostro approccio è risultato vincente, perché riusciamo a promuovere un territorio ampio e ricco in una formula nuova e aderente al ritmo di cammino» chiosa la presidente.Il Comitato si spende in molteplici attività: sensibilizzazione e animazione sul territorio attraverso eventi come, ad esempio,ideati a tema sulle quattro tappe francigene, performance musicali con il cantautore, nonché itinerari medioevali nei centri storici collegati alla storia del pellegrinaggio.In agenda anche l'accoglienza agli arrivi dei pellegrini e l'organizzazione delle loro permanenze: a giugno scorso, è giunto il gruppo di, proveniente da Roma, dell'associazione, per i quali è stata messa a punto un'ospitalità di quattro giorni, oltre a percorsi esplorativi ed esperienziali.Soltanto pochi giorni fa, inoltre, in questo mese di ottobre, è stata effettuata l'accoglienza per il gruppo di(in provincia di Brescia), sezione dell'escursionismo adattato, i quali si fanno portavoce del pensiero secondo cui «i cammini devono essere accessibili a tutti». Per tale occasione sono state, peraltro, individuate le strutture adatte per la disabilità del camminatore speciale del CAI, oltre a guidare l'intera squadra alla scoperta dei centri storici.Lo sguardo, infine, è rivolto al futuro. «Stiamo già raccogliendo le prenotazioni di arrivi di pellegrini per il 2026 e stiamo preparando una campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti sulla Via Francigena, sui viali delle zone extraurbane, perché la via pulita è il primo segno di accoglienza e sviluppo».