Via Francigena, il cammino nel centro storico di Corato

Programma: Lungo la Via Francigena Giubilare - Cammini di pace

Cammino storico e culturale ispirato alla figura di Federico II di Svevia, l'Imperatore che conquistò Gerusalemme con il dialogo. Un viaggio attraverso storia e fede, nel cuore medioevale della Puglia.

Il comitato, che si occupa del tratto francigeno Corato-Andria-Ruvo-Bitonto, organizza in data, con punto di ritrovo inIl percorso nel centro storico di Corato, per la prima volta, privilegerà vicoli, chiostre e isolati che si caratterizzano per un costante riferimento temporale all'epoca medievale, periodo "fondativo" di un tessuto urbano omogeneo e funzionale, oltre a far tappa nelle chiese di San Vito e di Santa Maria Maggiore. Indagando la memoria storica del nucleo antico, si cercherà di prospettare l'evoluzione urbanistica con il dichiarato obiettivo di demolire il luogo comune, piuttosto radicato, che vuole il centro storico di Corato non riuscire a reggere il confronto per qualità architettonica con altri centri storici più blasonati. In realtà, l'impianto urbanistico e le soluzioni architettoniche adottate da schiere di costruttori rimasti anonimi dimostrano la coerenza dei manufatti nella scelta dei materiali e delle tecniche costruttive, nonché la logicità funzionale degli schemi abitativi pur in presenza, spesso, di condizioni di ristrettezza socio-economica.L'itinerario inedito, guidato dagli architettie dalla presidente del comitatosi svilupperà nel segno della ricostruzione, nei limiti del possibile, della sequenza delle fasi di accrescimento del contesto urbano, mettendo in evidenza i momenti topici - dal periodo normanno a quello svevo-angioino-aragonese – con un'attenzione particolare, per i pellegrini, a quei siti o monumenti funzionali a una virtuale riconnessione con i loro predecessori in transito sugli stessi basolati.L'iniziativa gratuita è aperta a tutti e ricade nell'ambito del progetto(organizzato da Comitato "Via Francigena del Sud" con chiesa Santa Maria Greca e chiesa Santa Maria Maggiore, associazione "Luisa Piccarreta", Centro Studi e Ricerche di Bitonto Biblioteca "San Tommaso d'Acquino"; partners: Gal Slow Murgia delle Città di Castel del Monte) un'opportunità per scoprire,, luoghi ancora poco esplorati attraverso cammini culturali, spirituali e storici degli antichi e moderni culti tra Occidente e Oriente. Un viaggio attraverso storia e fede, nel cuore medioevale della Puglia.Per informazioni e per partecipare ai cammini scrivere o contattare: laviafrancigenadelsud@gmail.comItinerari e tappe:· Corato: Chiesa di Santa Maria Maggiore "Sui Passi di Luisa Piccarreta".· Andria - Corato - Ruvo: Cammino dei Santuari Mariani: Madonna Greca (Corato), Madonna dei Miracoli (Andria), Madonna delle Grazie (Ruvo di P.).· Andria: Cappella delle fragilità presso la Masseria San Vittore.· Corato: 14 Giugno FESTA di SAN VITO 3° ed.– Chiesa di San Vito ore 18.00: la Chiesa di San Vito al tempo del Medioevo, 19.30 il Cantico di San Francesco con Massimo Donno.Itinerario e Tappe:· Andria - Corato - Ruvo - Bitonto: "Le Cattedrali pugliesi ai tempi dell'Imperatore svevo che conquistò Gerusalemme con la pace della VI Crociata".