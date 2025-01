Nuovo appuntamento gli Auguri della via Francigena

L'associazione Comitato Via Francigena lunedi13 gennaio alle ore 19.30 pressoSantuario Madonna Greca organizza la V edizione de"Gli Auguri 2025 della Via Francigena " questa volta con le magnifiche note di Apulia Clarinet Quartet col Direttore Artistico Giuseppe Lentini,Maestro di clarinetto e sax , docente al conservatorio di Campobasso.Apulia Clarinet Quartet dedicherà alla Via Francigena un concerto intitolato " Tra opera e cinema" con brani musicali di Morricone e Rota tra i più belli del cinema , di Joplin ,Ghershwin.Il quartetto di clarinetti Apulia è composto da clarinettisti con esperienze diverse in Orchestra, tra cui Progetto Orchestra , in duo in trasmissioni televisive Rai ,Mediaset, Esperienze In festival Europei e Internazionali.Suoneranno per la via Francigena : il Maestro primo Clarinetto Giuseppe Lentini ,secondo clarinetto Gianluigi Angione, terzo clarinetto Antonio Di Nicoli quarto clarinetto Giorgio Loiodice .L' evento è organizzato dal Comitato Via Francigena del sud in partnership con Santuario Madonna Greca di Corato, con l' Associazione Luisa Piccarreta, con il Circolo della Stampa San Francesco di Sale,con Murgia Slow GAL Castel del Monte.Col patrocinio del Comune di Corato e in attesa del patrocinio del Comune di Andria e del Comune di Bitonto , e dell' di AEVF L' iniziativa è gratuita.