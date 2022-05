Un lettore di CoratoViva ha segnalato disservizi e situazioni relativi alla vita quotidiana in città, ritenendo opportuno portarli a conoscenza dei componenti dell'amministrazione comunale e sostenendo che, nonostante l'avvenuta interlocuzione diretta con esponenti della macchina burocratica e politico-amministrativa, non si sarebbe avuto alcun esito positivo.«È evidente ila seguito degli scavi la posa della fibra ottica. In via Aldo Moro e in altre strade sono vistosi i dislivelli lasciati, al punto da essere divenuti un pericolo per i pedoni, le bici e persino i passeggini. Il passaggio delle auto solleva cumuli di polvere che creano disagi ai primi piani della abitazioni adiacenti e alle attività commerciali nelle vicinanze. Sarebbe stato sufficiente pulire le strade oltre che provvedere ad una sistemazione del manto stradale in modo corretto» ha sottolineato.«Sono purtroppo frequenti le, anche oltre la mezzanotte, provenienti dalle sale di ricevimento, a volte con tre fuochi in sequenza provenienti da altrettanti luoghi. Ritengo che tutto ciò, oltre ad essere "trash" (opinione personale), porti anche disturbo alla quiete pubblica e per i numerosi animali che si trovano nelle vicinanze. Trovo davvero strano che nessuna associazione animalista abbia mai sollevato la questione a quanto mi risulta» ha aggiunto.«È necessario. Nei pressi della rotonda vicino alla Lidl ci sono segnali verticali di stop che nessuno rispetta, auto a tutta velocità transitano da via Castel del Monte verso via Santa Faustina senza alcuna regola e con grave pericolo per chi esce dal parcheggio della farmacia che si affaccia sulla rotatoria o chi tenta di uscire dai garage o dai portoni delle abitazioni. Sarebbe opportuno segnalare meglio lo "stop" o installare degli autovelox. Invito gli esponenti dell'amministrazione comunale a verificare personalmente la sussistenza del pericolo: basterebbe trascorrere un quarto d'ora nei pressi della rotonda».Il lettore ha infine sollecitato gli organi preposti ad un maggiore controllo rispetto all': «Spesso si assiste a incidenti "in solitaria" senza apparente motivo, probabilmente perché il conducente era intento ad utilizzare il telefono perdendo il controllo dell'auto, qualche volta anche con conseguenze gravi».