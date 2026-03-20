Le panchine di Piazza Sedile
Le panchine di Piazza Sedile
Vita di Città

Le panchine di Piazza Sedile: restauro, ricollocazione o definitivo abbandono?

Una riflessione sul destino delle panchine storiche di Corato

Corato - venerdì 20 marzo 2026 Comunicato Stampa
Tra memoria, degrado e una possibile rinascita per un pezzo di arredo urbano che ha fatto storia. Per anni hanno custodito conversazioni, attese, incontri casuali e pause improvvisate. Le panchine storiche di Piazza Sedile, con le loro linee in ferro battuto e il fascino un po' retrò, sono state parte integrante del paesaggio urbano di Corato. Oggi, però, giacciono accatastate in deposito , arrugginite e in attesa di un destino che ancora non è stato chiarito.

La loro rimozione ha sollevato curiosità e qualche preoccupazione: cosa ne sarà di questi manufatti che, pur non essendo monumenti, rappresentano un frammento riconoscibile della vita cittadina? Verranno restaurate? Ricollocate? O finiranno definitivamente dimenticate?

Secondo quanto trapela dagli uffici comunali, l'intenzione sarebbe quella di valutarne lo stato di conservazione per capire se un recupero sia possibile. Il ferro, segnato dal tempo e dalle intemperie, richiede interventi importanti, ma non impossibili. L'idea di restituirle alla città — magari in una nuova collocazione o come elementi di arredo in un progetto di riqualificazione più ampio — non è stata esclusa.

Nel frattempo, il loro accatastamento racconta una storia sospesa: quella di un arredo urbano che ha accompagnato generazioni e che ora attende una decisione. Una scelta che non riguarda solo il destino di alcune panchine, ma il valore che la comunità attribuisce ai propri oggetti quotidiani, ai simboli minori che, silenziosamente, costruiscono l'identità dei luoghi.

La speranza è che non si perda l'occasione di trasformare un recupero necessario in un gesto di cura verso la memoria collettiva. Perché anche una panchina, quando ha attraversato il tempo insieme alla città, merita di essere ascoltata prima di essere dimenticata.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Lavori Pubblici
Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato
20 marzo 2026 Il dono che costruisce una rete: ADISCO accoglie e sostiene i nuovi scout di Agesci Corato
Il programma completo della Settimana Santa 2026 a Corato
20 marzo 2026 Il programma completo della Settimana Santa 2026 a Corato
Altri contenuti a tema
Conclusi i lavori di manutenzione della caserma dei Vigili del Fuoco Corato Conclusi i lavori di manutenzione della caserma dei Vigili del Fuoco Corato «Ora, insieme al comando di Bari, stiamo organizzando la costruzione di una nuova caserma ex novo»
Rigenerazione del verde urbano in Piazza Vittorio Emanuele a Corato Rigenerazione del verde urbano in Piazza Vittorio Emanuele a Corato L'intervento è sostenuto Fondazione Cannillo
Avviati i lavori sulla S.P. “di Altamura”: più sicurezza per il collegamento con Corato Avviati i lavori sulla S.P. “di Altamura”: più sicurezza per il collegamento con Corato La nota Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto
Lavori alla rete fognaria, chiusa al traffico via Lago Baione Lavori alla rete fognaria, chiusa al traffico via Lago Baione La chiusura temporanea dalle ore 22.00 di questa sera
Passaggio a livello di Via Bagnatoio: «Accordo tra Regione Puglia e Ferrotramviaria per una strada alternativa» Territorio Passaggio a livello di Via Bagnatoio: «Accordo tra Regione Puglia e Ferrotramviaria per una strada alternativa» Il messaggio del sindaco Corrado De Benedittis
Al via i lavori messa in sicurezza della linea ferroviaria Territorio Al via i lavori messa in sicurezza della linea ferroviaria Le operazioni inizieranno domenica 9 novembre
Cimitero di Corato, completati i lavori di riqualificazione Territorio Cimitero di Corato, completati i lavori di riqualificazione Lo comunica il sindaco Corrado De Benedittis
Lavori per il verde a Corato, “non c’era incarico formale”. Annullata ingiunzione da 27mila euro Politica Lavori per il verde a Corato, “non c’era incarico formale”. Annullata ingiunzione da 27mila euro La decisione del Tribunale: i lavori furono eseguiti senza contratto
Pendolari FBN, una petizione per il ripristino delle fermate e la riduzione dei treni veloci
20 marzo 2026 Pendolari FBN, una petizione per il ripristino delle fermate e la riduzione dei treni veloci
Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne
20 marzo 2026 Auto rubata ritrovata carbonizzata nelle campagne
“Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi
20 marzo 2026 “Parole antiche, voci nuove”: laboratorio e reading musicale a Corato con il cantautore Mizio Vilardi
Fondazione SECA presenta "The man Jesus ", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
20 marzo 2026 Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
Corato, due scippi in poche ore: città scossa dalla violenza
19 marzo 2026 Corato, due scippi in poche ore: città scossa dalla violenza
Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
19 marzo 2026 Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
"Vivere In " a Corato, un pomeriggio di spiritualità guidato dall'Arcivescovo D'Ascenzo
19 marzo 2026 "Vivere In" a Corato, un pomeriggio di spiritualità guidato dall'Arcivescovo D'Ascenzo
Desertificazione commerciale a Corato: 120 vetrine chiuse in circa 10 anni
19 marzo 2026 Desertificazione commerciale a Corato: 120 vetrine chiuse in circa 10 anni
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.