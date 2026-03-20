Le panchine di Piazza Sedile: restauro, ricollocazione o definitivo abbandono?

Tra memoria, degrado e una possibile rinascita per un pezzo di arredo urbano che ha fatto storia. Per anni hanno custodito conversazioni, attese, incontri casuali e pause improvvisate. Le panchine storiche di Piazza Sedile, con le loro linee in ferro battuto e il fascino un po' retrò, sono state parte integrante del paesaggio urbano di Corato. Oggi, però, giacciono accatastate in deposito , arrugginite e in attesa di un destino che ancora non è stato chiarito.La loro rimozione ha sollevato curiosità e qualche preoccupazione: cosa ne sarà di questi manufatti che, pur non essendo monumenti, rappresentano un frammento riconoscibile della vita cittadina? Verranno restaurate? Ricollocate? O finiranno definitivamente dimenticate?Secondo quanto trapela dagli uffici comunali, l'intenzione sarebbe quella di valutarne lo stato di conservazione per capire se un recupero sia possibile. Il ferro, segnato dal tempo e dalle intemperie, richiede interventi importanti, ma non impossibili. L'idea di restituirle alla città — magari in una nuova collocazione o come elementi di arredo in un progetto di riqualificazione più ampio — non è stata esclusa.Nel frattempo, il loro accatastamento racconta una storia sospesa: quella di un arredo urbano che ha accompagnato generazioni e che ora attende una decisione. Una scelta che non riguarda solo il destino di alcune panchine, ma il valore che la comunità attribuisce ai propri oggetti quotidiani, ai simboli minori che, silenziosamente, costruiscono l'identità dei luoghi.La speranza è che non si perda l'occasione di trasformare un recupero necessario in un gesto di cura verso la memoria collettiva. Perché anche una panchina, quando ha attraversato il tempo insieme alla città, merita di essere ascoltata prima di essere dimenticata.