Servizio Civile Universale 2026: aperte le candidature per il comune di Corato

Il Comune di Corato informa che è possibile presentare domanda per partecipare al Servizio Civile Universale 2026. L'iniziativa è rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) che desiderano vivere un'esperienza di crescita personale e di impegno per la comunità. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per l'8 aprile 2026, ore 14:00.La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata DOL – Domanda On Line, accessibile tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).Il bando prevede oltre 65.000 posti disponibili in progetti in Italia e all'estero, con attività nei settori dell'assistenza, della tutela ambientale, della cultura, dell'educazione e della protezione civile.Un'occasione per mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e contribuire attivamente alla crescita della propria comunità.