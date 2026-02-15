Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato

Nel centrodestra cittadino il clima è di forte accelerazione. Dopo settimane di confronti informali, la coalizione e alcune liste civiche stanno stringendo il cerchio sul nome che dovrà sfidare il sindaco uscente Corrado De Benedittis alle amministrative di primavera.Non si parla più di "prossime settimane": la scelta è attesa a breve, con l'obiettivo di presentare un fronte compatto e riconoscibile.Tra i nomi attualmente al vaglio emergono figure con caratteristiche diverse, espressione sia dei partiti sia del mondo civico. In lizza ci sarebbero:- il capitano Zona, profilo istituzionale e molto noto sul territorio;- l'imprenditore De Robertis, espressione dell'area produttiva e del mondo economico locale;- due donne impegnate nella società civile, apprezzate per il loro radicamento e per l'attività svolta in ambito sociale e culturale.La discussione riguarda non solo la competitività elettorale, ma anche la capacità del candidato di rappresentare un progetto amministrativo alternativo e di tenere insieme le diverse anime della coalizione.Accanto ai partiti tradizionali del centrodestra, alcune liste civiche stanno giocando un ruolo sempre più rilevante. La loro partecipazione al tavolo è considerata decisiva per costruire una proposta ampia, capace di intercettare anche l'elettorato meno legato alle sigle nazionali. L'obiettivo è evitare frammentazioni e arrivare a una candidatura che possa essere percepita come realmente competitiva.Parallelamente, anche l'area centrista – spesso definita "terzo polo" – sta lavorando per individuare un proprio candidato. Le interlocuzioni sono in corso e puntano a costruire una proposta autonoma, ma capace di inserirsi nella competizione con un ruolo non marginale. Anche in questo caso, la scelta del nome è considerata imminente, con l'intenzione di non arrivare in ritardo rispetto agli altri schieramenti.Con l'avvicinarsi della primavera, il quadro politico locale si sta rapidamente delineando. Il centrodestra e le civiche sono a un passo dalla sintesi, mentre il terzo polo tenta di ritagliarsi uno spazio competitivo.Tutto ruota attorno alla scelta dei candidati, che determinerà gli equilibri della prossima sfida elettorale contro il sindaco uscente De Benedittis.