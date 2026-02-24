Comune
Comune
Vita di Città

Corato, il centrodestra stringe sul nome di Zona per sfidare De Benedettis

Prende forma una candidatura femminile autonoma

Corato - martedì 24 febbraio 2026 10.44
A Corato la partita politica si sta definendo con maggiore nitidezza. Il centrodestra, intenzionato a costruire una sfida diretta al sindaco uscente Corrado De Benedettis, sta accelerando sulla scelta del proprio candidato. In queste ore, secondo fonti interne alla coalizione, il nome che sembra aver raccolto più consensi è quello del Capitano dei Carabinieri Zona, figura considerata capace di rappresentare una proposta alternativa e competitiva rispetto all'amministrazione in carica.

La sua eventuale candidatura, ancora in fase di valutazione, viene letta come un segnale di discontinuità e di rilancio per un'area politica che punta a riorganizzarsi e a presentarsi unita nella sfida elettorale.

Parallelamente, però, il quadro cittadino si arricchisce di un ulteriore elemento: la possibile discesa in campo di una candidata donna, autonoma sia dal centrodestra sia dall'area che sostiene De Benedettis. Un profilo che si muove fuori dagli schieramenti tradizionali e che potrebbe intercettare quella parte di elettorato che non si riconosce nelle due principali polarità politiche.

La sua presenza, qualora venisse confermata, aprirebbe un fronte nuovo nella competizione, introducendo una terza via capace di modificare equilibri e strategie.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il centrodestra ufficializzerà la candidatura di Zona e se la proposta femminile sceglierà di rendere pubblico il proprio progetto. Quel che è certo è che la campagna elettorale di Corato si avvia verso una configurazione più articolata del previsto, con tre possibili poli pronti a contendersi la guida della città.
  • Comune di Corato
La rinascita del "Diamond " di Corato: presentato il progetto di riqualificazione - FOTO
24 febbraio 2026 La rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazione - FOTO
L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna la casa della Junior Matera
24 febbraio 2026 L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna la casa della Junior Matera
Altri contenuti a tema
Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato Politica Centrodestra e civiche verso la scelta del candidato Si accelera per individuare l’antagonista di De Benedittis
Il Comune di Corato avvia l'acquisizione delle strade private utilizzate come pubbliche Il Comune di Corato avvia l'acquisizione delle strade private utilizzate come pubbliche Il sindaco De Benedittis: «Si tratta di una svolta storica che finalmente risolve un grande problema»
Canone di Locazione: prorogata la presentazione delle istanze a Corato Canone di Locazione: prorogata la presentazione delle istanze a Corato La nuova scadenza per l’invio delle domande è fissata al 26 febbraio 2026
Stipulato accordo tra la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Corato per il nuovo ponte di Via Castel Del Monte Politica Stipulato accordo tra la Città Metropolitana di Bari e il Comune di Corato per il nuovo ponte di Via Castel Del Monte La nota del PD di Corato
Convocata la seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Corato: i punti all'ordine del giorno Politica Convocata la seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Corato: i punti all'ordine del giorno In programma sabato 7 febbraio e martedì 10 febbraio
Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri Cronaca Tentato furto in un’abitazione di campagna: uomo aggredito mentre prova a fermare i ladri Aggressione violenta durante un tentato furto
Incendio di Crans-Montana, scatta il divieto di fiamme nei locali di Corato Incendio di Crans-Montana, scatta il divieto di fiamme nei locali di Corato Vietato l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali aperti al pubblico
4 Fine mandato De Benedittis, «Corato meritava molto di più» Politica Fine mandato De Benedittis, «Corato meritava molto di più» Il consigliere Salvatore Mascoli analizza i cinque anni di amministrazione De Benedittis criticando l'operato e le aspettative disattese
Referendum sulla Giustizia: a Corato un incontro sulle ragioni del No
24 febbraio 2026 Referendum sulla Giustizia: a Corato un incontro sulle ragioni del No
"Vince chi dona”: l’Autoemoteca AVIS fa tappa a Torre Palomba
24 febbraio 2026 "Vince chi dona”: l’Autoemoteca AVIS fa tappa a Torre Palomba
Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari
23 febbraio 2026 Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari
Referendum sulla Giustizia: convocata la commissione elettorale per la nomina degli scrutatori a Corato
23 febbraio 2026 Referendum sulla Giustizia: convocata la commissione elettorale per la nomina degli scrutatori a Corato
PD Corato, avanti con i Tavoli del programma in vista delle amministrative
23 febbraio 2026 PD Corato, avanti con i Tavoli del programma in vista delle amministrative
L’istituto Comprensivo Tattoli - de Gasperi protagonista al progetto “In Gamba”
23 febbraio 2026 L’istituto Comprensivo Tattoli - de Gasperi protagonista al progetto “In Gamba”
“Finché per sempre non cadrà a pezzi”: romance, salute mentale e modelli positivi di relazione
23 febbraio 2026 “Finché per sempre non cadrà a pezzi”: romance, salute mentale e modelli positivi di relazione
Fuoco a Corato. Divampano due incendi in città, distrutte quattro auto
23 febbraio 2026 Fuoco a Corato. Divampano due incendi in città, distrutte quattro auto
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.