«Quegli spazi di via Nicola Bucci vanno restituiti a un migliore decoro»

4 foto Situazione in via Nicola Bucci

Una lettrice si è rivolta a CoratoViva per segnalare la situazione di uno spazio all'aperto in via Nicola Bucci, di proprietà privata.«Nel sito recintato è cresciuta una rigogliosa vegetazione di erbacce infestanti ad alto fusto e perfino tantissime margheritine gialle» ha rimarcato la donna, residente nella zona. «Per proteggere questo "boschetto" all'interno ci sono travi di sostegno, intorno un reticolato metallico rivestito di rete arancione a grandi oblò e teli squarciati dal vento che lasciano vedere ai passanti l'accumulo di rifiuti vari. Habitat ideale per ratti, mosche, tafani, zanzare, vespe e affini. Alla base di questa bella recinzione una folta bordura di parietaria trapunta di margheritine» ha constatato la cittadina coratina.«Mi auguro che i proprietari possano restituire un migliore decoro a via Nicola Bucci, vicinissima al centro città, eliminando la recinzione e sanificando il sito» ha spiegato la lettrice a CoratoViva.