PuliAmo Corato
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Ambiente

I volontari di PuliAmo Corato in azione anche durante le festività

Le attività di clean up in contrada Torre Palomba

Corato - mercoledì 8 aprile 2026 13.54
Durante il giorno di Pasquetta, approfittando dell'assenza di molti cittadini, ignoti hanno abbandonato rifiuti ingombranti - tra cui indumenti, giocattoli e mobili - in un'area della città. Grazie alla prontezza di un volontario del gruppo "Puliamo Corato", la situazione è stata immediatamente segnalata alle autorità competenti.

L'intervento tempestivo della Sanb di Corato e delle forze dell'ordine ha portato alla rapida bonifica dell'area già nella mattinata successiva, oltre all'individuazione dei responsabili e all'applicazione di sanzioni.

Parallelamente l'associazione Torre Palomba ha proseguito le proprie attività ambientali: due volontari hanno piantato un albero di susino giallo, contribuendo alla crescita del frutteto di comunità. Un doppio segnale di impegno civico e cura del territorio.
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