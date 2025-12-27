Territorio
Nasce il Giardino Sensoriale a Torre Palomba
L'inaugurazione domani mattina 28 dicembre
Corato - sabato 27 dicembre 2025 9.01
Domenica 28 dicembre, alle ore 11.00, presso Torre Palomba, si terrà l'inaugurazione del Giardino Sensoriale, evento conclusivo del progetto Terra, Fili e Trucioli, promosso da IFINAPULIA APS in collaborazione con SottoRadice APS e La Luna nel Letto – Impresa Sociale ETS, nell'ambito dell'Avviso Pubblico Innesti 2025 del Comune di Corato.
Un momento di restituzione alla comunità che conclude un percorso laboratoriale intergenerazionale, dedicato alla cura, alla manualità e alla relazione con la natura.
Durante la mattinata sarà messo a dimora un albero di gelso, simbolo cura e impegno verso il futuro, sarà apposta la targa del Giardino Sensoriale e interverranno le istituzioni.
A conclusione dell'inaugurazione, ci sarà un piccolo rinfresco e la consegna degli attestati di partecipazione ai beneficiari del progetto.
