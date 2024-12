Riparata la macchina Mangia-Plastica, un invito alla cittadinanza per il corretto utilizzo

La macchina mangia-plastica, situata all'angolo tra via Paisiello e via Canova nei pressi della scuola Cifarelli, è tornata in funzione dopo un periodo di inattività dovuto a un brutto atto vandalico.Attraverso un'efficace collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'azienda installatrice, la macchina è stata riparata e riattivata per continuare a svolgere il suo importante ruolo nella raccolta differenziata e nel riciclo mirato del PET, la plastica più pregiata.L'Amministrazione comunale rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a utilizzare la macchina mangia-plastica nel pieno rispetto delle procedure indicate, contribuendo così al miglioramento della qualità ambientale della città:Pulizia dei rifiuti di plastica:Prima di inserire una bottiglia o un altro contenitore di plastica nella macchina, assicurarsi che sia vuoto e pulito. Rimuovere eventuali residui di liquidi o alimenti per evitare di compromettere il funzionamento del dispositivo.Rimozione di tappi:Per facilitare il processo di riciclo, rimuovere i tappi. I tappi possono essere raccolti separatamente nell' apposito contenitore.Inserimento ordinato dei materiali:Introdurre gli oggetti di plastica uno alla volta, rispettando il tempo necessario per il corretto riconoscimento e smaltimento del materiale da parte della macchina.Materiali ammessi:Utilizzare la macchina solo per il conferimento di contenitori in PET (ad esempio bottiglie in plastica trasparente). Non inserire materiali non riciclabili, come sacchetti di plastica, contenitori di gelato, polistirolo o oggetti contenenti parti in metallo o altri materiali.Rispettare l'area circostante:Non abbandonare rifiuti vicino alla macchina o nell'area circostante. Utilizzare esclusivamente il dispositivo per la plastica compatibile.Seguendo questi semplici accorgimenti, sarà possibile mantenere il dispositivo in piena efficienza, contribuendo alla crescita di una città più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.Ringraziamo le cittadine e i cittadini per la collaborazione e invitiamo tutti a fare la propria parte per preservare il funzionamento e l'integrità della macchina mangia-plastica, un bene comune a servizio dell'ambiente e della collettività.