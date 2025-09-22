Uno sguardo sulla sostenibilità: a Corato “Ambiente in Piazza”

5 foto Legambiente

È sempre più impellente il bisogno di riflettere sullae di sensibilizzare la cittadinanza ai temi che ne conseguono: a tal propositoha promosso un incontro informativo, che si è svolto lo scorso 19 settembre in piazza Vittorio Emanuele.Attraverso le riflessioni di esperti del settore, gli, il dibattito ha posto l'attenzione sulle soluzioni pratiche pere per permettere uno stile di vita più sostenibile, partendo da comportamenti individuali e quotidiani sino a giungere a soluzioni più ampie.L'incontro è stato moderato dal giornalista, presidente di Legambiente, che ha sottolineato l'importanza di confrontarsi con professionisti in grado di trasmettere informazioni tecniche e fondate.L'ingegnere Carlone, specializzato in ambito civile e terziario, ha focalizzato le sue osservazioni sul mercato che va sempre più versoIn ambito civile si guarda soprattutto aglie agliche producono in questo caso energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria e per il servizio di riscaldamento invernale che impegna sempre meno energia. Questa energia viene utilizzata poi da dalle tecnologie in pompe di calore; infatti, le vecchie caldaie stanno lasciando spazio alle pompe di calore che garantiscono gli stessi servizi in maniera più efficiente e con l'aggiunta del servizio di raffrescamento.L'architetto, vicepresidente ANIT (Associazione nazionale isolamento termico e acustico), ha introdotto le sue riflessioni partendo dal presupposto che nel 2040 le caldaie non potranno più essere utilizzate per una direttiva europea già in vigore.che dovrà essere necessariamente recepita in Italia, pur essendo il governo contrario, obbliga ail nostro patrimonio edilizio esistente al 2050. Decarbonizzare significa avere edifici a emissioni zero. Da un'indagine Istat è risultato che l'80% dei nostri immobili sono abitazioni, il 12% sono altre destinazioni d'uso; di questo 88% sono 12 milioni le abitazioni che entro il 2050 bisogna obbligatoriamente portare a emissioni zero. La soluzione è l'isolamento d'inverno e nuove strategie in estate, come una sana tenda da sole. Come affermato dall'architetto, infatti, la progettazione sostenibile è questo: ragionare sull'edificio per allargarsi poi su scala urbana., presidente AIC- Associazione Imprenditori Coratini, ha posto l'attenzione sulla. Partendo dal riscaldamento globale e dall'aumento della temperatura sulla Terra, è necessario ridurre le emissioni di anidride carbonica, attraverso un approccio saggio. Dal momento che il fenomeno del riscaldamento globale interessa tutto il mondo, bisogna ottimizzare i processi di produzione energetici. La transizione energetica da un punto di vista economico deve essere vista come un'opportunità e non deve danneggiare.Alla domanda «Se poteste attuare un'azione concreta per favorire il risparmio energetico a Corato, quale secondo voi potrebbe essere?», le risposte sono state concordi: «Più aree verdi e meno greenwashing» o «eliminazione del traffico veicolare all'interno della città».A conclusione della serata, l'assessoreha sottolineato la necessità di creare conoscenza e consapevolezza e l'importanza di incontri di questo tipo.