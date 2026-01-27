sostenibilit
sostenibilit
Ambiente

Presentazione di "In Gamba" a Corato: il nuovo progetto sulla mobilità sostenibile

In programma domani, 28 gennaio

Corato - martedì 27 gennaio 2026 11.07 Comunicato Stampa
Mercoledì 28 gennaio, alle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di "In Gamba", il nuovo programma di mobilità sostenibile del Comune di Corato. L'iniziativa raccoglie una serie di azioni strategiche volte a incentivare la ciclabilità e la camminabilità urbana, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria e promuovere stili di vita più sani e consapevoli.

Tra i pilastri del progetto verranno presentati il servizio "Pedibus", dedicato agli alunni delle scuole primarie, e "We Bike", il sistema di premialità per chi sceglie la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani, le azioni per il monitoraggio della qualità dell'aria. Il progetto "In Gamba" rientra nell'intervento ministeriale intercomunale "Terra Maris: miglioramento della accessibilità e mobilità sostenibile", che vede la partecipazione dei comuni di Molfetta, Corato, Ruvo e Terlizzi.

Tutta la Cittadinanza è invitata.
  • Ambiente
  • mobilità sostenibile
