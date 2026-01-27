Presentazione di "In Gamba" a Corato: il nuovo progetto sulla mobilità sostenibile

Mercoledì 28 gennaio, alle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione di, il nuovodel Comune di Corato. L'iniziativa raccoglie una serie di azioni strategiche volte a incentivare la ciclabilità e la camminabilità urbana, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria e promuovere stili di vita più sani e consapevoli.Tra i pilastri del progetto verranno presentati il servizio, dedicato agli alunni delle scuole primarie, e, il sistema di premialità per chi sceglie la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani, le azioni per il monitoraggio della qualità dell'aria. Il progetto "In Gamba" rientra nell'intervento ministeriale intercomunale, che vede la partecipazione dei comuni di Molfetta, Corato, Ruvo e Terlizzi.Tutta la Cittadinanza è invitata.