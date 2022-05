«È una situazione davvero incresciosa, che si verifica nella zona in cui abito ormai ogni anno in questo periodo». Queste le parole con le quali un cittadino coratino e lettore di CoratoViva ha definito quanto accade nella zona intorno a via Luigi Tarantini, all'angolo con via Teano.«Quelle strade, e le vie adiacenti, sono invase da infiorescenze che si staccano da piante o alberi forse presenti nel vicino liceo artistico. Molte volte si formano delle vere e proprie nubi sorrette dal vento che ostacolano qualsiasi attività all'aperto. Inoltre è facilissimo ritrovarsi le infiorescenze su piante e abiti e persino all'interno delle abitazioni non appena si aprono le porte di accesso ai balconi e le finestre. Come da foto si notano dei veri e propri accumuli di queste formazioni per strada che con il vento vengono rimesse in circolo peggiorando la situazione» ha spiegato il residente.«A nome dell'intero quartiere chiediamo a chi di competenza di porre rimedio provvedendo prima possibile alla risoluzione del problema».