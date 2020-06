Suona l'ultima campanella per i piccoli diplomandi del "Fornelli"

L'ultimo giorno di scuola è sempre un momento indimenticabile per gli studenti di ogni età e quello di questo anno scolastico 2020 lo è in maniera particolare. Nelle parole di una mamma, l'augurio per un futuro radioso per i piccoli studenti della scuola elementare "Fornelli", nelle parole di un genitore il ringraziamento ad una insegnante che va in pensione per aver speso la sua vita a guidare i più piccoli.Suona l'ultima campanella al tempo del corona virus. Ieri i bambini delle classi quinte del secondo circolo didattico "Fornelli" di Corato, come moltissimi loro coetanei, hanno salutato definitamente le scuole elementari, ascoltando il suono della campanella via Web.Bellissima iniziativa per accorciare le distanze. I bambini hanno ugualmente indossato la loro magliettina verde e, con il cappellino da diplomandi, non hanno rinunciato allo squillo della loro campanella per far volare per aria il cappellino e un palloncino bianco, ognuno in diretta dalla proprio cameretta.Una esperienza che questi piccoli studenti ricorderanno per tutto il loro percorso scolastico futuro.Però, la campanella è suonata anche per la maestra Angela Malcangi, uno dei pilastri della scuola "Fornelli", che lascia l'insegnamento per la meritata pensione. A lei va un grazie particolare da parte dei suoi studenti, i quali raccontano di aver vissuto un viaggio diverso ogni volta che lei apriva un libro. Grazie maestra e in bocca al lupo ai bambini per il vostro nuovo viaggio.