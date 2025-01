Aula immersiva all' istituto comprensivo"Fornelli-Giovanni XXIII"

L'aula immersiva è un ambiente fisico che permette di accedere a lezioni e a contenuti digitali in modo nuovo.L'aula è uno spazio di apprendimento inclusivo, multisensoriale e collaborativo tecnologicamente avanzato, sicuro e ricco di veri contenuti educativiCon questa tecnologia si puo' creare nella propria scuola un ambiente coinvolgente, esperienziale e interattivo, che integra i modelli tradizionali di apprendimento con la tecnologia digitale.Una nuova aula immersiva sara' inaugurata nell' Istituto Comprensivo Istituto Comprensivo Statale"Fornelli-Giovanni XXIII", il 31 gennaio alle ore 16:00 presso la sede della scuola Primaria Fornelli.Questa innovativa aula rappresenta, spiegano nel comunicato della scuola diretta dal dirigente scolastico Rosella Lotito, un importante passo avanti nell'integrazione della tecnologia con la didattica tradizionale.Grazie a esperienze immersive e interattive, i nostri studenti e le nostre studentesse potranno esplorare ambienti virtuali, approfondire concetti complessi e vivere l'apprendimento in modo più coinvolgente e stimolante.L'Aula Immersiva è pensata per arricchire il percorso educativo, favorendo la curiosità, il pensiero critico e la partecipazione attiva.Durante l'evento, avrete modo di scoprire come questa nuova tecnologia verrà utilizzata nelle attività didattiche e i benefici che apporterà alle nuove generazioni, rafforzando il legame tra scuola e territorio.Sarà per noi un piacere condividere con voi questa importante novità e costruire insieme un futuro educativo sempre più ricco e inclusivo.Vi aspettiamo numerosi