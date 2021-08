Urla e schiamazzi in piena notte in Piazza Venezuela, "Siamo esasperati"

Tornano a fare appello alle istituzioni i residenti del quartiere di Piazza Venezuela che continuano a segnalare situazioni invivibili nella zona.L'area della piazza è stata già luogo di diversi episodi di degrado e violenza, in ultime le risse dello scorso febbraio quando i cittadini sottoscrissero anche una petizione, facendo appello all'amministrazione, per chiedere interventi e controllo nella zona. Ma non cessano situazioni che creano disagi ad una intera comunità."Se non ci sono zuffe, ci sono comunque ubriachi che disturbano la quiete pubblica in piena notte" - denunciano i residenti - "Un esempio, le ultime notti in cui una donna, in evidente stato di alterazione a causa dell'alcol, ha insistito nei pressi della piazza con urla e schiamazzi.Abbiamo chiamato le forze dell'ordine, per l'ennesima volta. - raccontano i cittadini - Erano circa le due quando la scorsa notte sono giunti i carabinieri che hanno allontanato la donna. Ma non basta, tornerà.Nella zona si sono insediate piccole comunità di cittadini stranieri, europei ed extracomunitari, con molti la convivenza è pacifica, ma alcuni di loro innescano spiacevoli situazioni di violenza e disturbo, spesso in preda agli effetti di droga o alcol.Se queste persone arrivano in città e poi vengono abbandonate a se stesse è chiaro che si crea un vero e proprio disagio sociale che va a ledere un'intera comunità, lasciata anch'essa a se stessa. Le istituzioni devono intervenire.Siamo davvero stanchi ed esasperati, ormai questa è diventata una zona in cui il degrado regna sovrano".