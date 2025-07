Degrado per un cinquantenne di Corato, le precisazioni dell'amministrazione

È stata repentina la replica dell'amministrazione comunale al servizio giornalistico della testata Quinto Potere che ha documentato con video le condizioni insalubri in cui vive da meno di vent'anni il cinquantennenelle sua sporca e fatiscente dimora in via Vespucci.In una nota congiunta il sindacoe l'assessore al Welfare,, precisano che si tratta di un coratino affetto da «gravi e perduranti fragilità» la cui storia è ben conosciuta non solo dai familiari, ma anche dai servizi sociali e sanitari del territorio.De Benedittis e Addario assicurano che nel tempo sono stati attivati interventi a supporto del nostro concittadino. Ad ogni modo, attualmente è stata implementata un'azione più incisiva a salvaguardia della sua salute e della casa in cui abita.Infine, gli amministratori esortano a contattare il Pronto Intervento Sociale in caso di disagi evidenti e urgenti.Di seguito il comunicato del sindaco De Benedittis e dell'assessore Addario.«In merito al servizio video recentemente diffuso da una testata giornalistica, relativo a una situazione abitativa e sanitaria complessa che coinvolge un nostro, ci preme fare alcune precisazioni., da tanti anni. Nel tempo, nel rispetto delle norme e delle libertà individuali difficilmente collaborative, sono stati attivati. Nello specifico, siSiamo consapevoli dell'impatto che certe immagini possono suscitare nell'opinione pubblica. Riteniamo, però, dannoso trasformare una storia personale, di cui va tutelata sempre la privacy, in un caso mediatico. È sempre importante considerare il contesto clinico, sociale e relazionale dentro cui si determinano circostanze e situazioni. Il rispetto delle persone deve essere sempre centrale.Questo caso, pur nella sua eccezionalità, non è purtroppo isolato. Ci sono molte situazioni di fragilità profonda che i Servizi affrontano ogni giorno, con impegno, discrezione e responsabilità.L'auspicio è che ciascuno possa sentirsi parte attiva di una rete sociale di protezione, evitando sensazionalismi che, di fatto, non hanno mai risolto alcun problema.Si ricorda che da fine 2023 è inoltre attivo il servizio dicontattabile al numero verde 800.755.500, tutti i giorni e tutte le ore dell'anno, da tutta la cittadinanza che dovesse accorgersi di situazioni di grave bisogno».