SOS, strade e piazze di Corato chiedono la liberazione dai rifiuti

Quello del senso civico e della responsabilità del cittadino e il rispetto per il bene pubblico sono tematiche che non smettono di scuotere gli animi e l'indignazione di alcuni cittadini, delusi e dispiaciuti per un comportamento dilagante che porta la città a farne le spese con degrado e sporcizia. È il caso della signora Lucia con la sua riflessione.Ancora una volta si fa appello alla collaborazione, ancora una volta volontari silenziosi cercano di ridare dignità ad alcune piazze cittadine.Piazze e strade del nostro paese ci chiedono di essere liberate dalla sporcizia. A questa richiesta di aiuto stanno rispondendo alcuni volontari green invisibili. Hanno deciso di adottare piazza Almirante liberandola periodicamente dai rifiuti. La piazza, però, continua ad essere imbrattata da chi non ha senso civico e rispetto degli spazi pubblici.Abituarsi a vedere i rifiuti dappertutto senza indignarsi e limitandosi solo a diffondere foto è desolante. Il 14 marzo, in prima mattinata, Piazza Almirante è stata ripulita ancora una volta, ma si sa già che lo sporco ritornerà: le cattive abitudini diventano un malcostume consolidato se non vengono corrette.Penso che la collaborazione dei cittadini al cambiamento desiderato sia un segno di civiltà e di amore per il proprio paese. Si aspetta però che venga promossa una campagna di educazione civica e la sistemazione di un numero adeguato di cestini e cassonetti per educare i cittadini al rispetto e al decoro dei luoghi pubblici.